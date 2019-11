Khemmis & Lulu und die Einhornfarm

Die Epic-Doom-Band aus Denver gibt hier ihr erstes Europa-Konzert seit zwei Jahren!

Auf die Khemmis einstellen kann man sich bei der Vorband Iron Walrus, die in der Doom/Sludge-Szene inzwischen einen guten Namen haben. Dann machen Lulu und die Einhornfarm aus Berlin – ein Nebenprojekt von „The toten Crackhuren im Kofferraum“-Sängerin Luise Fuckface aka Mareen Kießig – „laute Musik mit schlechten Texten über alles, was untenrum so möglich ist“. -pat