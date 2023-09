Endstation Eiscreme?

Das ist auch für Kid Be Kid keine Option. Mit ihrem neuen Album „Truly A Life Goal But No Ice Cream“ hat die Berlinerin ganz andere Ziele erreicht. Z.B. jazzy Pianos, groovigen R’n’B, futuristische Synthies mit Clubappeal und soulesken Gesang zu einer unausweichlichen Melange zu verbinden.

Ach ja, beatboxen kann sie auch noch. Zeitgemäßer Pop mit zeitlosen Einflüssen und live ein echtes Feuerwerk! -fd