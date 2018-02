Julia Minkin und Mathieu Hocine formieren dieses amerikanisch-französische Elektro-Pop-Duo.

Kräftige Beats mit Electro-Überzug sind auf dem vierten Album „Play Me Again“ der harmonisch-verträumte Rahmen für ihren warmen Mix aus Folk, Indie-Pop und Elektronika, in dem sich ein sehr vertrauter Dialog zwischen der New Yorkerin und dem Marseillesen abspielt. In Frankreich läuft die Scheibe im Radio und auf Streams in Dauerschleife.

INKA verlost 2 x 2 Tickets fürs Konzert. Teilnahme bis So, 18.2. per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Kid Francescoli“. -pat