Kim Janssen

Mit The Black Atlantic lotet der Niederländer seit Jahren die Tiefe des minimalistischen Folk aus.

Sein Solo-Output ist aber ungleich schillernder und bringt Balladen, die in großen Pop-Momenten mit Orchesterarrangements münden, auf Bühne wie Tonträger: In den letzten vier Jahren spielte Janssen mit seiner achtköpfigen Band über 450 Konzerte in Europa, Nordamerika und Asien. -rw