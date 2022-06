Obwohl Sängerin Hannah Merrick schon namentlich, aber auch beim Darbieten der prägnanten, sorgfältig gewichteten Texte klar im Mittelpunkt steht, war King Hannah ursprünglich ein Soloprojekt von Craig Whittle.

Und so sind seine ausgewogenen Gitarrenarrangements und der raffinierte Sound nach wie vor entscheidend für jeden der zwölf „Indie Dream Pop“-Songs, die das Duo auf sein zu Jahresanfang erschienenes Debüt „I’m Not Sorry, I Was Just Being Me“ gepackt hat. -pat