Klaus Graf Groove Projekt

„Landesjazzpreis“-Träger Klaus Graf gilt als einer renommiertesten Jazzsaxofonisten Deutschlands.

Einst bei Peter Herbolzheimers berühmter Rhythm Combination & Brass ist er seit 1991 (!) festes Mitglied der SWR Big Band und stand schon mit Stars wie Al Jarreau, Chaka Khan, George Benson oder Gregory Porter auf der Bühne.

An seiner Seite stehen ausgesuchte weitere Groovemaster: Gitarrist Christoph Neuhaus spielt regelmäßig mit Fola Dada oder Joo Kraus ist seit Anfang 2023 fest in der SWR Big Band, hinzu kommen Martin Meixner an der Hammond (u.a. Cassandra Steen, Helmut Hattler) und Drummer Johann Polzer, der schon mit Legenden des Afrojazz wie Tony Allen oder Abdullah Ibrahim auf Tour war.

Zu hören sind Eigenkompositionen und Soul-Jazz-orientierte Titel von u.a. Wes Montgomery oder Herbie Hancock. -rw