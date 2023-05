Knarf Rellöm Arkestra & Andreas Dorau

Frank Möller kennt man besser unter seinem Künstlerananym.

Und als Knarf Rellöm inszeniert sich „Hamburgs originellstes Allroundgenie“ (Rolling Stone) mit seinem neuen Arkestra als sexy Linksfuturist im Geiste des Free-Jazz-Visionärs Sun Ra: Der Hamburger-Schule-Elektro-Funk-Punk-Veteran präsentiert mit dem 2022er Release „Kritik der Leistungsgesellschaft“ ein Soul-Punk-Album, das nicht nur gewitzt und politisch intelligent ist, sondern auch noch ziemlich tanzbar – gilt nicht nur für die Vorzeigenummer „Say It Loud: Du hast Scheiß gebaut!“ (Fr, 9.6., 21 Uhr).

Zwei Wochen später schaut das nächste HH-Szeneunikat auf dem Kulturdosen-Gelände vorbei: Andreas Dorau, der „ewige Popgeheimtipp zwischen Elektrobeats, genialen Textideen und penetranten Ohrwürmern“, hat wieder Mal ein Buch mit Sven Regener geschrieben: „Die Frau mit dem Arm“, eine Fortsetzung des Indie-Bestsellers „Ärger mit der Unsterblichkeit“. Herausgekommen ist ein Abenteuerroman über Doraus Reisen durch die Popwelt von den Nullerjahren bis zur Gegenwart, gespickt mit frischen Ideen über Kunst, Kulturindustrie und das Künstlerleben. Bester Stoff also für eine Revue, in der er mit dem nächsten Hamburger Urgestein Gereon Klug als Vorleser, Musiker sowie Bild-, Film- und Soundzauberer auftritt (Do, 22.6., 20 Uhr). -pat