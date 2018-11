Knockdown Festival 2018

Während das „Knock Out“ als größtes Heavy-Indoor-Festival Süddeutschlands mit Headliner Halloween auf „Pumpkins United“-Tour bereits Mitte Oktober den abermaligen Ausverkauf vermeldet hat, kann man beim ans jüngere Klientel gerichteten HC-Schwester-Festival noch zuschlagen.

Das nun finale „Knockdown“-Line-up vereint angesagteste Acts der modernen Metal- und Hardcore-Szene. Ganz vorn dabei sind die kalifornischen Stick To Your Guns, die aus Kanada stammenden Counterparts und die beiden deutschen Vorzeigevertreter Caliban und Emil Bulls.

Dazu kommen Lionheart, Silent Planet, Comrades und die Karlsruher Lokalmatadoren Grizzly sowie die drei Newcomer: Bad Omens, ein gerne mal mit Bring Me The Horizon verglichenes US-Quartett, die gehypten Employed To Serve für Freunde von Architects, While She Sleeps oder Northlane, der Napoleon-Ersatz Acres und Any Given Day, die schon bei der Erstauflage 2016 dabei waren.

INKA verlost 3 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „#vollemöhreaufdiemütze“ bis Do, 6.12. -pat