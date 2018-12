Knockdown Festival 2018

Das HC-Schwester-Festival des ausverkauften „Knock Out“ vereint angesagteste Acts der modernen Metal- und Hardcore-Szene.

Ganz vorn dabei sind die kalifornischen Stick To Your Guns, die Counterparts aus Kanada und die beiden deutschen Topacts Caliban und Emil Bulls. Dazu kommen Lionheart, Silent Planet, Comrades, die Lokalmatadoren Grizzly sowie die drei Newcomer Bad Omens, Employed To Serve, Acres und Any Given Day. -pat