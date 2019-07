Knockdown Festival 2019

Kurz vor Weihnachten beendet das vierte „Knockdown Festival“ einmal mehr das Konzertjahr mit internationalen Größen der modernen Metal- und Hardcore-Szene.

Zwölf Bands umfasst das Line-up für die bis zu 3.500 Besucher schlussendlich; sieben sind bisher bestätigt - allen voran das Castrop-Rauxeler Trancecore-Quintett Eskimo Callboy. Aus New York fliegen Stray From The Path ein, dazu kommenn die Schweden Adept, The Devil Wears Prada mit ihrer schweißtreibenden Mischung aus elektronischem Post-Hardcore und Metalcore, die aktuell den Nachfolger des 2017er Albums „Cold“ einspielenden Gideon und die Liverpooler Loathe, deren komplexer Soundmix aus Post-Punk, Hardcore, Heavy Electronics, Djent und Deathcore stets eine Prog-Schlagseite hat.

Als Local Heroes am Start: Mental Cruelty, die von Presse (Morecore.de: „Brutales Kanonenfutter für die Moshpits dieser Welt“) und Fans für ihr im Mai releastes Brutal-Slamming-Deathcore-Album „Inferis“ abgefeiert werden.

„Knockdown Festival“-Karten gibt es online bei Eventim und Impericon; wer eines der begehrten Hardtickets abgreifen möchte, bestellt im Bottom Row Shop. -pat