Kohi @ Toujours Kultur 2021

Neben Kunst zeichnet das Kohi beim Festival auch für Events in Ton und Wort verantwortlich.

Über „Die Knittrigen“ schreibt Krupski in seinem aktuellen Kurzgeschichtenband. Der Sänger der Nürnberger Post-Punk-Band Schubsen offenbart darin ein Kaleidoskop von Existenzen, die der Spätkapitalismus gezeichnet hat (Mo, 16.8., 20 Uhr). Die Teenage-Angst durchfährt die Songs von Maffai. Zwischen Indie-Geschrammel und Post-Punk-Präzision bricht sich eine hohe Dosis Emocore-Sozialisierung Bahn. In drei Minuten kommen Maffai auf den Punkt. Drumherum schweben Synthies und kryptische Lyrics (Do, 19.8., 20 Uhr).

Nach dem Kohi Poetry Slam“ (Mi, 25.8., 19.30 Uhr) schaut die Wiener Folk-Sängerin Alicia Edelweiss vorbei: Sie begann als Straßenmusikerin, trampte zwei Jahre durch Spanien und Portugal. Genug Stoff für eine Menge Lyrics, beschwingte, melancholische und dramatische Songs, begleitet mit Akkordeon, Gitarre, Flügel und Ukulele (Do, 2.9., 20 Uhr).

Erregung öffentlicher Erregung (Do, 16.9., 20 Uhr) erregten sogar H.P. Baxxter, der sich vom Sound der Hamburger Schrammler an seine Jugend erinnert fühlt. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen (Sa, 18.9., 19.30 Uhr) sorgen mit Songs wie „Ferien für immer“ und „Es ist nett, nett zu sein“ für abschließende Heiterkeit; ihnen zur Seite steht die Leopold Kraus Wellenkapelle. -fd