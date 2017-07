Kons School’s Out Party

Letzter Schultag vor den Sommerferien – da wird nur allzu gern ein Film angeschmissen.

Nicht so im Kons: Hier geht einen Tag vor den sechseinhalb Wochen Freiheit die Musik an. Sämtliche Jazz-Ensembles des Badischen Konservatoriums lassen es nochmal krachen – vom Saxofon-Quartett bis zur Kons Big Band, von der Soul-Band über die Jazz-Combo bis zu Baden Back Beat. Den formellen Schluss­akkord spielt die Lehrerjazzband, ehe in einer offenen Jamsession das (Kons-)Schuljahr bei voller Spielfreude ausfransen darf. -fd