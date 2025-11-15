„Don’t Look Back In Anger“ und „Wonderwall“ in Pop-Punk-Version?

Das geht dem „Discover The Classics“-Quartett ebenso spielend von der Hand wie „Torn“, „Don’t Stop Believin’“, „Take On Me“, „Let It Be“ – oder die Themes von „Duck Tales“, der „Gummibärenbande“ und „Chip und Chap“.

Denn Kontrollverlust – 2024 im Vorprogramm des DFB-Pokal-Finales – haben Popkultur und Zeitgeist der 90er und 2000er mit Löffeln gefressen! „Wir drehen auf“, das aktuelle Album der Kölner, ist voller Animesongs, die es exklusiv auf Tour als Vinyl gibt. Zur Verstärkung mit auf der Bühne: Bina Bianca. -pat