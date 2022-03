Konzerte im Livestream: Wohnzimmershows mit Künstlern aus aller Welt

Die Eventbranche geht in der heutigen vernetzten Welt digitale Wege.

Mit Livestream-Konzerten kommen Künstler aus aller Welt über den Bildschirm in die Wohnzimmer der Zuschauer. Inzwischen kommen immer mehr Plattformen auf den Markt, die es Künstlern ermöglichen, auf einfache und interaktive Art ihre Shows online zu präsentieren, ein großes Publikum zu erreichen und ihre Shows auch zu monetarisieren. Jetzt muss man nicht mehr zwingend nach Kalifornien reisen, um beim „Coachella Festival“ dabei zu sein und über intime Wohnzimmerkonzerte kommen Künstler wie Jason Mraz, Tom Morello und Sara Bareilles zum Publikum nach Hause. Es scheint sich bei den digitalen Konzerten um einen Trend zu handeln, der gekommen ist, um zu bleiben.

Livestreams finden in der Unterhaltungsindustrie ihren Platz

Unterhaltung und Events verschiedener Art digital bereitzustellen, ist im 21. Jhd. längst gang und gäbe. Wo dank unserer Smartphones sämtliche Informationen und Entertainment stets nur wenige Klicks entfernt sind, wächst der Wunsch nach digitalen Angeboten immer weiter. Flexibilität, schnelle Verfügbarkeit und ortsunabhängiger Zugriff werden gefragt. Gleichermaßen wünschen sich Menschen immersive, personalisierte und interaktive Erlebnisse, die sie begeistern. Im Zuge dessen werden über Video- und Livestreamangebote Erlebnisse auf eine neue Stufe gehoben. Das zeigt sich in verschiedenen Bereichen. Z.B. muss heutzutage eine Onlineshoppingtour nicht mehr einsam sein. Stattdessen nimmt aktuell das Livestreamshopping an Fahrt auf und ermöglicht interaktive Shopping-Partys live online, an denen Tausende Shopper gleichzeitig teilnehmen können.

Auch wer online spielt, kann das heutzutage über Livestreams einfach mit anderen teilen. Auf Twitch etwa übertragen Gamer ihre Spielsessions live online, sodass die Game-Session zu einem Gruppen-Gaming-Event wird. Auch wer online klassische Spiele wie Casinospiele spielt, kann auf solch interaktive Erfahrungen zugreifen. Im Internet etabliert sich eine wachsende Anzahl an Online-Casinos, die die Spielklassiker wie Spielautomaten und Tischspiele online bereitstellen. Einige Online Casinos ermöglichen es, ohne Anmeldung zu spielen, wodurch Nutzer direkt in das Spielerlebnis einsteigen können. Dabei handelt es sich um einen neuen Trend in der Branche, der von Experten beobachtet wird, um die besten Anbieter für Spieler zu finden. Unter ihnen werden oftmals auch Live-Casinospiele angeboten. Diese verbinden den Spieler über einen Livestream mit einem echten Croupier. Damit kommt es in den eigenen vier Wänden zu einem interaktiven Casinoerlebnis. Dieser Trend zeichnet sich nun auch vermehrt im Konzertbereich ab.

Digitale Konzerte bringen die Künstler zu uns

Während sich Menschen rund um den Globus immer mehr an die digitalen Erlebnisse verschiedener Art gewöhnen, suchen sie diese auch im Bereich der Musik. Natürlich ist eine Aufzeichnung eines Konzerts auch weiterhin eine tolle Möglichkeit, selbst zu Hause die Stimmung des Konzertsaals zu spüren. Doch ein Live-Event, das in Echtzeit online übertragen wird, hebt dieses Erlebnis zu Hause auf eine ganz andere Stufe. Vor allem, da das Livestreamformat ganz neue Arten von Konzerten und intimen Shows ermöglicht.

Streamingplattformen wie z.B. Stage It ermöglichen es Künstlern und Zuschauern, miteinander zu interagieren. So wird das Konzerterlebnis, selbst wenn man allein zu Hause sitzt, zu einem sozialen Event. Zuschauer können sich über die Chatbox austauschen und Kommentare für den Künstler hinterlassen. Dieses Format erlaubt es Künstlern zudem, ganz neue Erlebnisse zu kreieren. Intime Konzerte können direkt aus dem eigenen Wohnzimmer aus über einen Laptop oder Smartphone übertragen werden, um Fans ihre Kunst im kleinen und privaten Rahmen zu präsentieren. Dies ermöglicht Blicke hinter die Kulissen, die wir uns früher nicht einmal hätten erträumen lassen. Durch Möglichkeiten zur Monetarisierung wie digitale Ticketverkäufe, Spenden und Merchandise werden Künstler auch für ihre digitalen Shows bezahlt.

MusikerInnen haben auf diesem Weg zudem die Möglichkeit, eine deutlich breitere Masse an Menschen zu erreichen, als dies mit einem rein physischen Konzert möglich wäre. Das Mega-Festival „Coachella“ in der Wüste Kaliforniens wird zwar jedes Jahr von täglich über 100.000 Zuschauern besucht, doch über den Livestream auf Youtube erreichte das Festival 2019 über 80 Mio. Views. Auch 2022 wird das Event wieder live auf der Videoplattform übertragen. Dies gilt aber natürlich nicht nur für solch große Events, sondern vor allem auch für unbekanntere Künstler, die auf der digitalen Plattform ihre Bekanntheit massiv erweitern und ein breites Publikum erreichen können. Ob aus Deutschland, England oder Australien – über Livestreams werden Künstler mit einem Publikum aus aller Welt verbunden.

Konzerte online über Livestreams in Echtzeit zu übertragen, ist in unserer heutigen vernetzten Welt ein immenser Trend, der immer mehr an Fahrt aufnimmt. Künstler aus aller Welt machen sich die digitale Plattform zunutze, um neue, interaktive und intime Musikerlebnisse in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen und ein deutlich breiteres Publikum zu erreichen – eine Win-win-Situation für alle!