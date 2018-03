Die „Band mit dem K“ kann die Bürde, seit dem 2012er Debüt als Crossover-Dauershootingstars gehandelt zu werden, gut ab.

Das dritte Album „Keine Nacht für Niemand“ hat mit der immer variantenreicheren „Jungsmusik für Mädchen“-Melange aus Punk, Pop, Rap und Rock die hohen Erwartungen mehr als erfüllt. Thematisch alles dabei, was urbane Twenty- und Thirtysomethings so umtreibt: prekäre Lebensverhältnisse, Drogeneskapaden, Liebeskummer, wobei neben der untreuen Ex bekommen auch die Das-wird-man-doch-wohl-noch-sagen-Dürfer ein Lied spendiert bekommen. Ergo: Aus Erfolgsgründen setzt der Fünfer aus Karl-Marx-Stadt seine so gut wie ausverkaufte Herbsttour fort. -pat