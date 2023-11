Krav Boca & 33 Jahre Steffi

Wenn diese vermummten Franzosen „Pirate Party“ machen, wird auch auf Griechisch gerappt!

Das 2022 erschienene fünfte „Krav Boca“-Album besticht wieder mit tighten Gitarren, Mandoline und hochpolitischen Texten (Fr, 1.12., 21 Uhr).

Passend weiter geht’s mit der Hausbesetzerfeierei „33 Jahre Steffi“: Am 30.11.1990 nahm eine Gruppe GenossInnen, zu der auch Hackerei-Chef Plüschi zählte, das seit über zehn Jahren leer stehende Objekt Stephanienstr. 60-64 in Beschlag und verwandelte es in ein selbstverwaltetes Wohn- und Kulturzentrum, das erst ’97 zugunsten der Ex-Steffi am Hbf. geräumt werden musste. Die wöchentlich stattfindende „Haifischbar“ war seinerzeit eine feste Institution im Nachtleben; jetzt steigt eine Party im Stile der damaligen Jahresfeste mit Liveacts (u.a. Fat Glam, Rivalinnen aus Leidenschaft, Social Disease) und DJs (Sa, 2.12., 18 Uhr). -pat