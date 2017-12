Abgesagt: Kristofer Aström & Rasmus Kellerman

Einzeln top, zusammen doppelt gut.

Das wird ein feiner Abend mit viel Gefühl! Kristofer Aström, den man auch von Fireside kennt, und Rasmus Kellerman aka Tiger Lou teilen sich eine akustisch reduzierte Show.

Jeder spielt ein Solo-Set folkig-schöne Gitarrenmusik, die das Herz wärmt wie ein Kaminfeuer in einer klirrend kalten Winternacht in Schweden. Wer feinsinnige Zwischentöne liebt und Stärke in weichen Tönen zu erkennen vermag, macht mit diesem Konzert alles richtig. -er