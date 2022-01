KUF & A Prouder Grief

Der Sound der Berliner baut sich um Stimmelemente herum auf – aber weit und breit kein Sänger zu sehen.

Es sind Samples, die Keyboarder Tom Schneider instrumentengleich in Echtzeit einspielt und virtuos verbiegt. Bassist Valentin Link und Drummer Hendrik Havekost rücken das Ganze in eine Einheit aus rau-souligen, äußerst eingängigen Songs mit improvisierten Ausbrüchen in der ungehobelten Ästhetik von MPC-basiertem Cut-up-Techno (Fr, 21.1.).

Sprachlos machte auch so manchen der erste Kohi-Auftritt der Nürnberger A Prouder Grief, die dröhnend Kammermusik, Postrock und Kraut ineinanderlaufen lassen und nun ihr neues Album „Is Your Skull Beyond The Sky?“ präsentieren (Sa, 22.1.). -pat