Kultur in der Klotze: Tiny Jazzfestival 2021

Zehn Karlsruher Theater haben sich den Juli über die Bühne des Kulturzelts in der Günther-Klotz-Anlage (Foto: jodo) geteilt und an 32 Abenden vor oft ausverkauftem Zelt gespielt.

Jetzt öffnet es sich für weitere Kunstformen – allen voran der Musik: Da noch immer nicht genügend Planungssicherheit für herbstliche Liveveranstaltungen besteht, hat der Jazzclub sein traditionell im Oktober stattfindendes „Jazzfestival“ vorverlegt und holt beim „Tiny Jazzfestival“ (Do-So, 12.-15.8.) mit etwas reduziertem Programm fünf deutschlandweit und international gefeierte Acts in die Klotze.

Klaus Grafs (Altsaxofon) Trio Organic News (So, 15.8., 11 Uhr) spannt einen genreübergreifenden Vintage-Sound-Bogen von Ornette Coleman bis Sting. Nach der instrumentalen Jazzrock-Formation Ckømz (Do, 12.8., 20 Uhr) um Ralf Kast kommt Gitarrist Scott DuBois aus den USA für ein Duo mit dem Berliner Saxofonisten und Bassklarinettisten Gebhard Ullmann (Sa, 14.8., 20 Uhr). Den Schlusspunkt setzen die für gleichermaßen zeitgemäßen wie zeitlosen Soul-Jazz inkl. Hammond-Power stehenden Schweizer Root Area (So, 15.8., 20 Uhr). Zur Einstimmung huldigt Matthias Hautsch bei seinem „Jazz Classix“-Tribute „Bebop-Rocker“ Mike Stern (Do, 5.8., 20 Uhr).

Auf Einladung der Stadtbibliothek gibt Ex-Südwestfunk-Talker und Rechtsanwalt Arnim Töpel (Mi, 4.8., 20 Uhr) in „Nur für kurze Zeit – alles gloffe?“ außerdem einen kurpfälzisch-hochdeutschen und stets musikalischen Querschnitt zum Besten. Sarah Kiesecker und Dominik Hoess (Fr, 6.8., 20 Uhr) von der Jazzaret Dance Company zeigen mit Freunden und Wegbegleitern aus Karlsruhe, Köln, Berlin und Bretten kurze Stücke unterschiedlicher tänzerischer Genres, wobei sich zeitgenössischer und urbaner Tanz mit modernem Zirkus vermischt.

Am „Indischen Tanzabend“ (Sa, 7.8., 20 Uhr) mit der Lasya Priya Group gibt es neben klassisch-traditionellem Bharathanatyam auch energiegeladene Tanzkunstformen wie Bhangra, Fusion und Bollywood zu sehen. Obendrein lädt der Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni (So, 8.8., 20 Uhr) noch zu einem Varieté voller Artistik, Jonglage und Akrobatik. -pat