Kulturdose Festival 2024

Das selbstverwaltete und ehrenamtlich getragene Kunst und Kulturzentrum in der Schauenburgstr. 5 und sein gemeinnütziger Trägerverein Panorama, der sich mit Projekten wie der Halle 14 und dem P8 seit zwölf Jahren für eine offene und kreative Kulturszene in Karlsruhe einsetzt, feiern den zweiten Geburtstag der Kulturdose – mit allem, was drinsteckt.

Auf vier Bühnen (zwei im P8, dazu Open Air und im Café Noir) verteilt spielen 14 Live-Acts: am Freitag die Locals Frampadampa (Dreampop-Punkrock) und The Fumers (Heavy-Pot-Stoner-Rock), Kotzreiz (Deutschpunk), Cani dei Portici (Drums-Guitar-Dog-Rock), Letters Of Vakara (Warm-Jazzy-Stoner), Dalila Kayros (Hypnotic Obscure Voices feat. Energetic Distorted Rhythms) und am Samstag die Newcomer-Locals Makalu (Punkrock), Blues For Frets, Pighounds (Grunge), Nein Danke (Feministischer Acid-Punk), Ersatzkopf (Deutschpunk) sowie Lucy Kruger & The Lost Boys (Art-Pop/Tender Noise). Dazu kommen die DJs TMY (Progressive House), Detective Marley (Hip-Hop), Frakan (Industrial Clash), L300 (Techno), Liner & Slava B2B (Trance), DJ Fruchtsecco (Techno) und Sophti (Groovy Techno).

Das Theater Plus gibt in Person von Miriam Gruden und Stefan Falk-Jordan tägl. zwei Vorstellungen von Shakespeares „Wie es euch gefällt“ (Fr 18+19 Uhr; Sa 17+19 Uhr) in einer 30-Minuten-Fassung (!); für Tanz und Akrobatik sorgen die breakdancende Chop Trix Crew mit anschließendem Workshop (Sa) sowie Anastasia und Saskia mit Aerial-Hoop- (Sa) bzw. -Silk-Vorführungen (Fr+Sa).

In den elf Bandproberäumen gibt’s kurze Chaos-Action in Form von Zehn-Minuten-Sets und auch die rund 50 auf dem Gelände in 15 Ateliers aktiven Künstler stellen ihre Arbeiten unter dem Titel „Second Contact“ aus. Dazu öffnet Retro Games sein Museum voller spielbarer Arcadeautomaten und Videokonsolen (Sa) und auf dem großzügigen Außengelände finden die erwarteten 1.000 Besucher pro Tag Infostände sowie unterschiedliche Speise- und Getränke-Angebote. -pat