Kulturrausch Gaggenau

Popkultur // Artikel vom 09.11.2025

Lisay Torranzo

Höhepunkt beim „Flügeljubiläum“!

Am Steinway D-274, den eine Gaggenauer Delegation vor 25 Jahren von der „Expo 2000“ aus Hannover in die Jahnhalle geholt hat, nimmt Konstantin Wecker Platz. Mit dem kammermusikalischen Programm „Lieder meines Lebens“ präsentiert der Münchner mit Pianist Jo Barnikel seine persönlichen poetischen Highlights der vergangenen 50 Jahre (So, 9.11., 19 Uhr).

Im Rahmen der „Heimspiel“-Reihe treten zuerst King Henry And His College Jazz Band mit Startrompeter Joe Louis auf und spielen New-Orleans-Jazz (Sa, 15.11.); es folgt Drummer Peter Götzmann und seine All-Star-Band Jazz Hop Rhythm. Zu Gast, wenn 25 Jahre Band gefeiert werden: die kubanische Sängerin und Gitarristin Lisay Torranzo (Sa, 22.11.).

Im dritten „Heimspiel“ präsentieren Maike Oberle und Gerald Sänger an der „2 Cool Movie Night“ wieder ikonische Songs aus legendären Kinofilmen, deren Szenen be-gleitend auf großer Leinwand laufen (Sa, 29.11., je 20 Uhr, Klag-Bühne). Und in Koop mit dem Kohi poetryslammen u.a. Marvin Suckut und Anna Filipak (Stuttgart), Nora Solcher (Frankfurt), Jonas Pan (Tübingen) und Da Wastl (Graz) beim dritten „Gaggenauer Dichterwettstreit“ um die Publikumsgunst; durch den Abend führt die U20-Ba-Wü-Meisterin von 2019, Natalie Friedrich aus Malsch (Fr, 28.11., 20 Uhr, Klag-Bühne). Mehr zum Collectivity-Abend „The Beauty Meets The Beast“ (Do, 20.11.) s. sep. Tipp. -pat

Anfang « Karlsunruhe: Tascosa & Tom Mess | D-A-D & The 69 Eyes » Ende

