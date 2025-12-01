Kulturrausch Gaggenau
Popkultur // Artikel vom 19.12.2025
Auch im Dezember lässt das „Beflügelt“-Programm zum 25. Jubiläum des Gaggenauer Steinway D-274 keine Luft nach oben.
Zum Abschluss des „30 Jahre Söhne Mannheims“-Jubiläums interpretiert Pianist Florian Sitzmann die Songs seiner Band „Ganz leise, ganz leise“ in Klavierversion. Auch die Fans sind aufgefordert, einzustimmen, wenn Sänger und Produzent Michael Klimas, Dominic Sanz und Karim Amun mit ihren Soul-Stimmen, Songwriter Giuseppe „Gastone“ Porrello mit seinem markanten Reibeisenorgan und der wortgewaltige Rapper Metaphysic die Essenz von Klassikern wie „Und wenn ein Lied“ oder „Geh davon aus“ freilegen (Fr, 19.12., 20 Uhr, Jahnhalle Gaggenau).
Die „Diktatürk“-Vorpremiere des zweitbekanntesten Mannheimer Sohnes Bülent Ceylan (30.1., Klag-Bühne) ist ausverkauft. An selber Stelle feiern Miri In The Green zehnjähriges Bestehen und geben in ihrem Programm „Musique pour un monde plus coloré“ Höreindrücke der neuen Chansons vom kommenden fünften Album (Sa, 6.12., 20 Uhr).
Collectivity präsentiert bei seinem monatlichen Stelldichein zuerst „Malen nach Klängen“, wenn sich die Stuttgarter Schlagzeugerin Lisa Wilhelm und der mit ihr verpartnerte Illustrator Massimiliano Laier an der Seite von Clara Vetter (Flügel/Piano), Max Treutner (Saxofon/EWI) und Moritz Holdenried (Bass) einem interdisziplinären Unterfangen widmen, dessen Ergebnis in Echtzeit durch Projektion auch visuell erlebbar wird (Do, 11.12.); dann gibt’s bei „Made in Germany – Die größten deutschen Hits“ von Rio Reiser und Reinhard Mey über Die Ärzte und Nena bis zu den Prinzen (Do, 22.1., je 20 Uhr, Klag). Weitere Termine des Gaggenauer Musikkollektivs: 5.2., 12.3. und 16.4. -pat
