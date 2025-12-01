Kulturrausch Gaggenau

Popkultur // Artikel vom 19.12.2025

Söhne Mannheims (Foto: Andreas Bernst)

Auch im Dezember lässt das „Beflügelt“-Programm zum 25. Jubiläum des Gaggenauer Steinway D-274 keine Luft nach oben.

Zum Abschluss des „30 Jahre Söhne Mannheims“-Jubiläums interpretiert Pianist Florian Sitzmann die Songs seiner Band „Ganz leise, ganz leise“ in Klavierversion. Auch die Fans sind aufgefordert, einzustimmen, wenn Sänger und Produzent Michael Klimas, Dominic Sanz und Karim Amun mit ihren Soul-Stimmen, Songwriter Giuseppe „Gastone“ Porrello mit seinem markanten Reibeisenorgan und der wortgewaltige Rapper Metaphysic die Essenz von Klassikern wie „Und wenn ein Lied“ oder „Geh davon aus“ freilegen (Fr, 19.12., 20 Uhr, Jahnhalle Gaggenau).

Die „Diktatürk“-Vorpremiere des zweitbekanntesten Mannheimer Sohnes Bülent Ceylan (30.1., Klag-Bühne) ist ausverkauft. An selber Stelle feiern Miri In The Green zehnjähriges Bestehen und geben in ihrem Programm „Musique pour un monde plus coloré“ Höreindrücke der neuen Chansons vom kommenden fünften Album (Sa, 6.12., 20 Uhr).

Collectivity präsentiert bei seinem monatlichen Stelldichein zuerst „Malen nach Klängen“, wenn sich die Stuttgarter Schlagzeugerin Lisa Wilhelm und der mit ihr verpartnerte Illustrator Massimiliano Laier an der Seite von Clara Vetter (Flügel/Piano), Max Treutner (Saxofon/EWI) und Moritz Holdenried (Bass) einem interdisziplinären Unterfangen widmen, dessen Ergebnis in Echtzeit durch Projektion auch visuell erlebbar wird (Do, 11.12.); dann gibt’s bei „Made in Germany – Die größten deutschen Hits“ von Rio Reiser und Reinhard Mey über Die Ärzte und Nena bis zu den Prinzen (Do, 22.1., je 20 Uhr, Klag). Weitere Termine des Gaggenauer Musikkollektivs: 5.2., 12.3. und 16.4. -pat

www.kulturrausch-gaggenau.de
tickets.inka-magazin.de

Anfang « Biet It! | The Maladroits & Kawenzmänner » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 9 und 6?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Field Commander C. (Foto: Max Niemann)

Field Commander C.

Popkultur // Artikel vom 06.02.2026

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Weiterlesen …
Reverend Beat-Man & Milan Slick

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Weiterlesen …
Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …

Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Weiterlesen …
Werbung
Parkwalker

Parkwalker, How I Left &  Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 23.01.2026

Die Slowcore-Helden aus den Kulturdose-Proberäumen feiern ihre neue Scheibe „The Extra Mile“.

Weiterlesen …

Lorenzo de Cunzo & Band

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

Mit seinem neuen Programm „My Favorite Songs!“ begibt sich Bariton Lorenzo de Cunzo auf eine Reise in seine Jazz-, Soul- und Chansonvergangenheit.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper