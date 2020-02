Der Pforzheimer Jugendkulturtreff präsentiert an diesem Konzertabend ein echtes Eigengewächs.

Von ihrem Proberaum im Kupferdächle hat es das junge vom vergangenen „Easy am Hang“ bekannte Quintett The Sciences (Garage/Rock’n’Roll) nicht weit auf die Bühne, wo die 2019 frisch formierten lokalen Alternative Rocker Parade den Support-Act geben (Sa, 28.2., 20 Uhr).

Und die Vernissage der offenen Zeichengruppe von Grafikdesignerin und Illustratorin Sophie Spatschke, in der ihre TeilnehmerInnen verschiedenste Techniken von Aquarell bis Characterdesign erlernen, gewährt mit Skizzenbüchern, Porträts und anderen Werken einen spannende Einblicke in die kreativen Arbeitsprozesse (Do, 20.2., 19 Uhr, Eintritt frei).

Zum Vormerken: Ende April präsentiert Luise Häuser, unsere Coverfotografin der INKA-Ausgabe #106, nach 2015 ihre zweite Einzelausstellung im Kupferdächle. -pat