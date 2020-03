Im Zeichen von Newcomer-Bands und dem Spiel mit Worten steht der Kupferdächle-März.

Das Freiburger Slam-Duo Einfach so präsentiert Ausschnitte aus seinem Programm „Hals- und Reimbruch“; den Abend komplettiert Gondhi, ausgezeichnet als bester Einzelkünstler beim Kupferdächle-„Newcomer Festival“ 2019. Als Songwriter mit E-Gitarre erzählt er seine packenden Geschichten im Hip-Hop-Style (Sa, 14.3.). Die Woche drauf entern mit Chrispy und die Balokkos weitere 2019er-Gewinner die Bühne: Die vier Indie-Rocker aus Mühlacker spielen sich warm fürs „Easy am Hang“-Festival im September und supporten The Wrong Century (Covers, Rock, Sa, 21.3.), bevor eine Woche später der „Poetry Slam“ steigt (Sa, 28.3.). Beginn je 20 Uhr. -fk