„Nattesferd“ bescherte dem norwegischen Stilbastard aus Black Metal, Rock’n’Roll und Punkrock 2016 seinen internationalen Durchbruch.

Mit ihrem vor zwei Jahren als Ersatz für Erlend Hjelvikbekannt eingestiegenen Sänger Ivar Nikolaisen haben Kvelertak nun das vierte Album „Splid“ (VÖ: 14.2.) am Start. Die Auskopplungen „Bråtebrann“ und „Crack Of Doom“ belegen, dass mit dem neuen Mitglied nichts von der alten Power verlorengegangen ist! Support: Planet Of Zeus und Blood Command. -pat