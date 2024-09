Seit dem Erfolg ihrer Alben „Chickens In Town“ (2015) und „Le savoir faire“ (’17) bringt das Kollektiv L’Entourloop seinen „Banging Hip-Hop Inna Yardie Style“ auf die Bühnen ganz Europas.

Mit dem dritten Studioalbum „La clarté dans la confusion“ stellen King James and Sir Johnny 2022 wieder unter Beweis, dass sie hochkarätige Gäste aus aller Welt für ihre Produktionen und Liveshows gewinnen können: So waren z.B. Skarra Mucci, Panda Dub, Biga Ranx sowie die jamaikanischen Legenden Ken Boothe und Bounty Killer bereits mit von der Partie; aus dem Hip-Hop haben sie mit Chali 2NA (Jurassic 5), MC Promoe (Looptroop Rockers), Juju Rogers und den französischen Beatmakern von Degiheugi kollaboriert. -pat

Bei einer ihrer ersten Deutschlandshows im Substage sind neben den beiden L’Entourloop-Elders Troy Berkley, Trompeter N’Zeng und der niederländische Rapper Blabber Mouf live on stage – präsentiert von INKA.



