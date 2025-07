Mit dem Debütalbum „Somewhere At The Bottom Of The River Between Vega And Altair“ und seiner Mischung aus Post-HC, Screamo, poetischem Spoken-Word und progressiven Elementen sicherte sich das Quintett aus Michigan den Ruf als einer der wichtigsten neuen Stimmen im Hardcore.

2011 gelang La Dispute um die Cousins Jordan Dreyer (Gesang) und Brad Vander Lugt (Drums) der Durchbruch – und mit „Wildlife“ ein Werk, das als eines der besten Emo-Alben ever gilt! Diesen Sommer kommen La Dispute für u.a. drei Headlinerkonzerte wieder nach Deutschland. -pat