La Figue 2025

Der Konzertabend mit anschließendem Rave zum „Queerfeministischen Kampftag“ geht in die zweite Runde.

Live on Stage machen drei Acts Kampfansagen ans Patriarchat: Zuvorderst Delilah Bon, die mit ihrem Brat-Punk aus Rap und Lyrics zu disruptiven Metalsounds und Songs wie „Dead Men Don’t Rape“ zur wichtigen britischen Stimme für marginalisierte Gruppen geworden ist und ihr im vergangenen Herbst erschienenes zweites Album „Evil, Hate Filled Female“ in petto hat.

Schon zum dritten Mal in kurzer Zeit im P8: das (Punk-)Rock-Frauenkollektiv Haze’evot aus Israel. Dazu kommt das Berliner Garageduo Cava samt dem neuen zweiten Album „Powertrip“, auf dem Peppi Ahrens und Mela Schulz bestätigen, was sie am besten können: Fuzz, Distortion, energetische Drums und zielstrebige Kampfansagen an Klassismus und Kapitalismus. Nach den Konzerten begleitet das Flinta-Kollektiv Tinnitus wieder durch eine ravige Nacht.

Das DJ-Line-up: Disco Doll (Industrial Techno, Berlin), Leah (Trance/Bounce, Kassel), Seifreidlich (Experimental Techno mit Livegesang, Stonecreek) sowie Liner (Trance/Bounce), Slava (Drum’n’Bass) und Daddydonbass (Breakbeat, KA). Specials: Kunstausstellung und Tattoos. -pat