Die Zeichen der Zeit stehen gut für kontemplative Pianosounds mit Tiefe und Ausdruck.

Nach seinen sehr erfolgreichen ersten Alben beim Indie-Label Staatsakt dockt der in Hamburg geborene und in Berlin lebende Pianist, Komponist und Multiinstrumentalist Lambert zum vierten Mal beim Major Universal an. Sein siebtes Studioalbum besteht aus 15 prägnanten Instrumentalstücken und ist eine intuitive und persönliche Antwort auf den ersten Lockdown im Frühjahr 2020.

Eine ebenso ruhige wie unruhige Reise, in deren Mittelpunkt das Klavier steht und die sich nahtlos zwischen improvisiertem Jazz, Klassik und filmischem Ambiente bewegt. Da Lambert nicht eben der expressive Bühnenkünstler ist, trägt er auf der Bühne stets eine Maske – ein stierkopfähnliches Karnevalskostüm aus Sardinien – aber das tun aus stets unterschiedlichen Gründen auch andere wie Cro, The Residents oder Kiss. -rowa