Landesjazzfestival Bruchsal 2025

Nach Schwäbisch Hall (2022), Mannheim (’23) und Tübingen (’24) hat der Bruchsaler Jazzclub das zweiwöchige „Landesjazzfestival“ erstmals in die Barockstadt geholt.

Vom 17. bis 30.3. verwandelt sich das Bürgerzentrum unterm Motto „What We Play Is Life“ in eine Bühne für den Jazz mit einer breiten Palette an Stilrichtungen von Blues und Soul über Funk und Fusion bis hin zu World Music. Die 722 Tickets fürs Konzert der SWR Big Band mit den „Queens Of Soul“ (29.3.) sind bereits restlos ausverkauft; für den Auftritt von Max Mutzke mit den Jazz Allstars (Mo, 24.3.) gibt es nur noch Restkarten.

Neben internationalen Musikgrößen auf der Hauptbühne im Rechbergsaal wie beim Eröffnungskonzert mit der 30. Jubiläum feiernden Funk Unit des schwedischen Posaunisten Nils Landgren (Mo, 17.3.) bietet das „Landesjazzfestival“ im kleineren Ehrenbergsaal Geheimtipps wie den deutschen Bluesgitarristen und Sänger Henrik Freischlader (Di, 18.3.) oder das Stummfilmkonzert „Kino-Roulette: Nosferatu“ (Do, 20.3.) mit Erwin Ditzner (Schlagzeug) und Paata Demurishvili (Piano). -pat