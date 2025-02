Landesjazzfestival Bruchsal 2025

Unterm Motto „What We Play Is Life“ geht auf Einladung des hiesigen Jazzclubs das „Landesjazzfestival Baden-Württemberg“ 2025 erstmals über Bruchsaler Bühnen.

Die Besucher erwartet ein zweiwöchiges Programm, das von Blues, R’n’B, Soul und Funk über Fusion und Jazz bis zur World Music reicht und ein Line-up mit internationalen wie regionalen Größen auffährt.

Die 30. Jubiläum feiernde Nils Landgren Funk Unit (Mo, 17.3., 20 Uhr, Büz, Rechbergsaal) eröffnet; es folgen hochkarätige Jazz- und Blueskünstler wie Henrik Freischlader (Di, 18.3., 20 Uhr, Büz, Ehrenbergsaal), der Ba-Wü Groove Club (Mi, 19.3., 20 Uhr, Jazzclub), Kraan (Fr, 21.3., 20 Uhr, Ehrenbergsaal), Sängerin Fola Dada in „Die Nina Simone Story“ (So, 23.3., 19.30 Uhr, Ehrenbergsaal), Max Mutzke & Die Jazz All Stars (Mo, 24.3., 20 Uhr, Rechbergsaal), das Matti Klein Soul Trio (Di, 25.3., 20 Uhr, Jazzclub), JMO (Mi, 26.3., 20 Uhr, Jazzclub), Trompeter Joo Kraus (Do, 27.3., 20 Uhr, Jazzclub), die britische Saxofonistin Emma Rawicz (Fr, 28.3., 20 Uhr, Jazzclub), die SWR Big Band mit den Queens Of Soul (29.3., ausverkauft) sowie die „Landesjazzpreis“-Träger 2024, das Lukas DeRungs Quintet (So, 30.3., 20 Uhr, Jazzclub).

Das livevertonte „Kino-Roulette“-Stummfilmkonzert „Nosferatu“ (Do, 20.3., 20 Uhr, Ehrenbergsaal), Peter Lehels „Jazz For Kids“ (19.3., ausverkauft) und die Lesung mit Musik nach Navid Kermanis „Das Buch der von Neil Young Getöteten“ (So, 30.3., 11 Uhr, Jazzclub) in Koop mit der Badischen Landesbühne runden das vielschichtige Festival ab. -pat