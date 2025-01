Landesjazzfestival Bruchsal 2025

Jährlich gastiert in wechselnden Städten Ba-Wüs das „Landesjazzfestival“ – nach Tübingen hat der hiesige Jazzclub das zweiwöchige Format erstmals nach Bruchsal geholt!

Unterm Motto „What We Play Is Life“ ist ein Line-up mit internationalen und regionalen Musikgrößen angesagt; das Programm reicht von Blues, R’n’B, Soul und Funk über Fusion und Jazz bis zur World Music.

Angefangen bei der 30. Jubiläum feiernden Funk Unit des schwedischen Posaunisten Nils Landgren (Mo, 17.3.) übers legendäre Jazzrocktrio Kraan um Bassist Hellmut Hattler (Fr, 21.3.), Max Mutzke & die Jazz Allstars (Mo, 24.3.), Trompeter Joo Kraus (Do, 27.3.), die SWR Big Band feat. Kim Sanders, Onita Boone und Ida Sand, die sich den „Queens Of Soul“ von Aretha Franklin bis Beyoncé widmen (Sa, 29.3.), das Matti Klein Soul Trio (Di, 25.3.), Jan Galega Brönnimann, Moussa Cissokho und Omri Hason alias JMO (Mi, 26.3.), die britische Saxofonistin Emma Rawicz (Fr, 28.3.) bis zum amtierenden „Landesjazzpreis“-Träger Lukas DeRungs und Quintet (So, 30.3.). Fola Dada (Gesang, Deutscher Jazzpreis 2022), Christoph Neuhaus (Gitarre, Landesjazzpreis Ba-Wü ’21), Florian Dohrmann (Kontrabass/Konzept: Echo Klassik ohne Grenzen) u.a. erzählen mit der „Nina Simone Story“ die Geschichte der „Highpriestess Of Soul“ (So, 23.3.) und speziell fürs Festival entstanden ist der Ba-Wü Groove Club mit den vier Jazzern Olaf Schönborn (Saxofon), Werner Acker (Gitarre), Martin Meixner (Hammond) und Herbert Wachter (Drums, Mi, 19.3.). -pat