Hits wie „Radio Africa“ und „New Millionaires“ veranlassten die „New York Daily News“ Mitte der 80er dazu, das „Latin Quarter“-Debüt als „One of the most exquisite electro-pop albums ever to come out of England“ zu adeln.

2012 reformierte Gründungsmitglied Steve Skaith die 1990 aufgelöste Band und nahm in verschiedenen Besetzungen mehrere Alben auf. Jetzt tourt man im Trio mit dem Ende Oktober erschienenen „Releasing The Sheep“. -pat