Ihr Debüt „Hard Blues Shot“ setzte 2017 das Ausrufezeichen.

Kraftvolle Soli, eingängige Refrains und ihre zügellose Stimme kennzeichnen den Stilmix der französischen Gitarristin und Sängerin aus AC/DC, Danko Jones und Joan Jett. Laura Cox’ aktuelles drittes Album „Head Above Water“ erschien 2023 und schließt in Sachen „Souther Hard Blues“ nahtlos an seine beiden Vorgänger an.

Special Guest: der vom „Blues Caravan“ bekannte Alastair Greene. -pat