„Laut & Leise“-Festival 2017

Vergangenen Herbst Jahr hat das Substage mit der ersten „Laut & Leise“-Ausgabe sein Café feierlich eingeweiht.

Jetzt geht das Festival zur Herbst/Winter-Saisoneröffnung in Runde zwei! Bespielt werden wieder drei Areas: Die eintrittsfreie Open-Air-Bühne vor dem Musikclub entern Sorry For Escalating (Pop-Punk/Hardcore), Leuchtstoffmöhre (Ska/Funk/Rock) und Palm Valley (Alternative); das Line-up im Café bilden der britische Singer/Songwriter Newton Faulkner, die Berliner Psychedelic-Pop-Newcomerin Lisa Who und Najenko, das neue Pop-Jazz-Rock-Soloprojekt von „Endless Second“-Frontmann Nicolai Dörr.

Und in der großen Halle sind währenddessen die Ulmer Indie-Rocker Van Holzen, die Münchner Synthie-Popper Cosby und das Kölner Indie-Pop-Rock-Trio Emma 6 zugange; ab 23 Uhr wird hier lautstark weitergefeiert – bei der „Laut & Kantig“-Party mit Djane Christiane Falk, die Indie-Sound und Punkrock, Classics und New Shit auf den Dancefloor schickt. -pat