Lauter leise Töne 2019

Erstmals steigt das „Lauter leise Töne“-Charity als Open Air auf Schloss Stutensee. Seán Treacy und Band haben Künstler eingeladen, um sowohl deren Songs als auch Cover-Klassiker zu interpretieren.

Headliner Rolf Stahlhofen präsentiert die Frankfurter Gastone; außerdem dabei sind Oliver Heydenreich vom One-Hit-Wonder The Flames, Gunzi Heil, The Krusty Moors Justin Nova sowie Danny Konz mit Gitarrist und Ehemann Frank im Akustikduo Dany & The Boy. Eintritt auf Spendenbasis, der Erlös geht an neue Jugendprojekte in Stutensee. -pat