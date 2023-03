Streng genommen müsste man das Wörtchen „elektronisch“ im Namen der Eventreihe streichen, denn LBT spielen auf Klavier, Schlagzeug und Kontrabass.

Versteht man mit „elektronisch“ aber eine bestimmte musikalische Ästhetik, wird ein Schuh draus, ein Tanzschuh sogar. Mit akustischen Instrumenten erzeugt das Trio von Leo Betzl, Maximilian Hirning und Sebastian Wolfgruber einen Sound, so tight im Rhythmus wie ein Sequencer, so maschinell und minimal wie bei Robert Hood und Jeff Mills, oder wahlweise so sanft und flauschig wie bei Stimming (mit dem LBT auch schon kollaboriert haben). Auf ihrer neuen EP zeigen sich LBT noch reduzierter und energetischer. -fd