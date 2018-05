LDN, New Bands Festival & First Time On Stage Vol. 17

Die ein- bis zweimal im Monat stattfindende „Local Double Night“ ist das Bindeglied für alle Regio-Bands.

Zwischen dem eintrittsfreien „First Time On Stage“ (So, 29.4., 16.30-22 Uhr, Anmeldung bis 20.4. bei Jochen Werner, j.werner@stja.de) und dem Contest-Klassiker „New Bands Festival“ (Vorrunde: Sa, 5.5. Tempel, mit Reissverschluzz, Pat, Polly Wants A Bone, Trudge, Maxi Griff, Maybe I’m A Jedi; 12.5. Jubez, mit Johnny und die 5. Dimension, Korgchester, Last Memorial, Sabrina D’Andrea, Deadbeat, Destiny Unknown; 19.5. Substage, mit Hybrid Heads, Aurora, 2 Kings, Filip, Storm Breed, Debt Mountain, je 19.30 Uhr; Semifinale: 6.10. Substage; Finale: 27.10. Jubez) hin zu anderen Aktivitäten im Karlsruher Popnetz und im Jubez, wo Demorian (Modern Melodic Metal) und Laif (Melodic Hardcore) am Fr, 11.5. ab 20.30 Uhr für eine der hartgesotteneren LDNs sorgen. -pat