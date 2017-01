Le Trio For Me-Dable & Ali Jabor

Marc Delpy (Gitarre/Gesang), Franco Ferrero (Akkordeon) und Christian Brinkschmidt (Kontrabass) spielen Swing, Jazz, Musette und französische Chansons – teils Covers, teils eigene Songs.

Tags drauf kommt Oud-Virtuose Ali Jabor , der mit seinen Konzerten in den letzten Jahren im Mikado stets für große Begeisterung sorgte. Mit dabei hat er neue eigene Kompositionen, wie immer inspiriert von der orientalischen Tradition und umgeformt in Oriental Jazz. An seiner Seite stehen diesmal Rainer Granzin (Keyboards), Wolfgang Mayé (Bass) und Markus Faller (Drums). -rw