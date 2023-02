Lehmler & Debus

Alexandra Lehmler spielt an saxverwandten Blattinstrumenten vermutlich alles, was sich nicht bei drei zurück in Schilfrohr verwandelt.

Virtuos und mit runder, warmer Tongebung. Die Mannheimer Saxofonistin hat nach diversen Trio-, Quartett- und größeren Besetzungen gemeinsam mit ihrem Partner, dem Bassisten Matthias Debus, ein Duoalbum eingespielt, das sie nun live vorstellt. -rw