Beatles-Covers, okay... tell me something new?

Les Brünettes beschreiten den steinigen Pfad trotzdem und haben den entscheidenden Originalitäts-Vorteil, dass sich hier vier Frauen der Mutter aller Boygroups annehmen. Ihr „Beatles Close-Up“ nahmen die Damen in den Abbey Road Studios auf, um dem Geheimnis hinter den Fab Four besser auf die Schliche zu kommen. Ausschließlich mit den Mitteln ihrer vier Stimmen fügen die Brünettes der Tradition der Beatles-Epigonie ihr ganz eigenes Kapitel hinzu. Ein rockiges, grooviges, warmes ist es geworden. -fd