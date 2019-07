Less Than Jake & Propagandhi

Die Ska-Punks aus Florida sind wie ein akustisches High-School-Movie.

Handwerklich limitiert, immer schön im Genre, aber stets mit viel Spaß bei der Sache! Inhaltlich anspruchsvoller als Less Than Jake (Do, 1.8.) gehen die Woche drauf Propagandhi (Mi, 7.8.) zu Werke: Die laut Selbsteinordnung „Progressive Thrash“ fabrizierenden Kanadier verarbeiten Themen wie Menschen-, Frauen- und Tierrechte, Homophobie und Nationalismus in ihren Lyrics, was sie seit 1986 zu den HC-Polit-Punk-Helden schlechthin macht. Support: Pears und Hell & Back. -pat