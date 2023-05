Ihren Status als Ska-Punk-Legende hat sich das Quintett aus Florida mit seinen rasanten Rhythmen über drei Dekaden erspielt.

Schon bei Gründung war für Less Than Jake klar, dass die klassische Punkbesetzung durch eine Bläsergruppe (Goldfinger Schaub, Posaune; JR Wasilewski, Saxofon) erweitert werden muss. Vergangenes Jahr erschien mit „Silver Linings“ ein später Nachfolger des 2013er Albums „See The Light“. -pat