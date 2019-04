Lex Audrey & Being As An Ocean

Mit ihrem elektronisch verspielten Rock machten die Österreicher um Sänger und Mastermind Niklas Pichler vor eineinhalb Jahren auf sich aufmerksam.

Nun folgt „No Intention Of Changing The World“, das facettenreiche Erstlingswerk von Lex Audrey (Do, 18.4., 20 Uhr, Substage-Café), für dessen als Lethargie- und Hedonismus-Anklage zu deutendes Cover-Artwork nur Gratis-Stockmaterial aus dem Netz verwendet wurde.

Eine Etage tiefer zimmern parallel die Kalifornier Being As An Ocean ihren Mix aus (Post-)Hardcore, Metal und Rock mit geschmackvollen Pop-Sprenkeln in die Substage-Halle. Support: Counterparts. -pat