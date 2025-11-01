Lichterkinder

Mit dem durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannten und 2023 im realen Leben auf der Bühne angekommenen Kinderliederprojekt präsentiert das Substage zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Veranstaltung außerhalb der Clubmauern.

Bei den „Lichterkindern“ ist das Publikum der Star, wenn die siebenköpfige Liveband mit Songs wie „Der Körperteil Blues“ oder „Guck mal diese Biene da“ Kids und Eltern zum Mittelpunkt der Mitsingshow voller Tanz-, Bewegungs- und Lernlieder macht!

Kinder unter zwei Jahren finden kostenlos auf dem Schoß der Eltern oder auf dem Rollrasen Platz. -pat