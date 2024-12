Mit ihrem Debütkonzeptalbum „River Runs Red“ kommen der heute als Mina durchs Leben gehende Keith Caputo und seine NYHC-Kapelle 1993 groß raus.

Statt voller Dröhnung gibt’s diesmal den bestuhlten „Intimate Evening With Life Of Agony – Up Close & Unplugged“. Neben einem Best-of-Akustikset ist ein Q&A sowie die Vorführung der Banddoku „The Sound Of Scars“ geplant. -pat ·