Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Urlaub in Polen & Club Of Problems

„Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen“, Tapete-Gitarrenpop-Act aus Hamburg, eröffnen mit den sehr jungen Karlsruher Indierockern Makalu das Konzertwochenende am Werderplatz (Fr, 10.11.).

Nach neun Jahren rollt das Elektronik-Rock-Duo „Urlaub in Polen“ mit frischem Album „All“ auch live wieder (Sa, 11.11.) Zum Runterkühlen gibt’s dann Lo-Fi-Pop mit Club Of Problems (So, 12.11.). -rw