Wenn sich Lilly Brüchner aus Würzburg ans Klavier setzt, dann klingt das auch der wabernden Beats und halligen E-Gitarren-Flächen wegen mehr nach Breitwand-Pop, denn klassischer Piano-Songwriter-Lady.

Nach ihrer selbstbetitelten EP und internationalen Shows u.a. beim „South By Southwest“ (SXSW) in Austin stellt Lilly Among Clouds das 2017er Debütalbum „Aerial Perspective“ vor. -pat