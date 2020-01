Lily Dahab & Carmen Souza

Mit dem Album „Bajo un mismo cielo“ („Unter einem gemeinsamen Himmel“) setzt die argentinische Sängerin Lily Dahab ein Zeichen für genau das weltoffene kreative Miteinander, das sie seit Jahren selbst lebt.

Nach Stationen in Spanien ist die Künstlerin, „die mit der Stimme küsst“, mittlerweile in Berlin zu Hause. Ihre internationale Band verquickt Einflüsse aus Dahabs Heimat sowie Brasilien, Uruguay, Chile und Spanien mit jazzigen Elementen (Do, 23.1.).

Auch Carmen Souza wandelt zwischen den Welten und Stilen: Die Portugiesin mit kapverdischen Wurzeln vereint undogmatisch Einflüsse aus Jazz, Pop und Weltmusik. Ihre CD widmet sie Horace Silver, der nicht einfach stumpf gecovert, sondern mit eigener Handschrift und zum Teil mit neuen kreolischen Texten versehen wird. -er