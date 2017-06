Liniker e os Caramelows

Tropical Soul.

Noch vor dem „Zeltival“ hat das Tollhaus einen neuen Act aus Brasilien an Land gezogen. Die nach ihrer Transgender-Sängerin benannte Band Liniker mixt brasilianischen Soul mit dem Erbe der Música Popular und lebt von der markanten Stimme und Performance ihrer Frontfrau. Liniker zählen zu den Shooting Stars 2016, ihr erstes Studioalbum „Remonta“ mit dem Singlehit „Cru“ bescherte ihnen Showcases in den USA. Jetzt sind sie erstmals in Europa auf Tour. -rw